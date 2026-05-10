WASHINGTON, 10 MAG - Donald Trump boccia la risposta dell'Iran alla proposta Usa di chiudere la guerra. "Ho appena letto la risposta dei cosiddetti 'Rappresentanti' dell'Iran'. Non mi piace: TOTALMENTE INACCETTABILE! Vi ringrazio per l'attenzione dedicata a questa questione. Presidente DONALD J. TRUMP", ha scritto su Truth.
Trump, 'totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...