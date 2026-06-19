ROMA, 19 GIU - "Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione, e se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro". Lo ha detto Donald Trump parlando a 'l'Aria che tira' su La7.
Trump, 'su immigrazione ed energia gli europei hanno sbagliato tutto'
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