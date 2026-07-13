NEW YORK, 13 LUG - "Probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo Stretto. Se saremo noi a gestirlo, verremo rimborsati. Diventeremo i custodi dello Stretto e verremo pagati per sorvegliarlo". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che gli Stati Uniti "stanno prendendo il controllo dello Stretto".
Trump, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo custodi e saremo rimborsati
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