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Trump, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo custodi e saremo rimborsati

NEW YORK, 13 LUG - "Probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo Stretto. Se saremo noi a gestirlo, verremo rimborsati. Diventeremo i custodi dello Stretto e verremo pagati per sorvegliarlo". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che gli Stati Uniti "stanno prendendo il controllo dello Stretto".

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