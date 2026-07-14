WASHINGTON, 14 LUG - "Emiri e Paesi del Golfo mi hanno chiamato chiedendomi di investire negli Stati Uniti al posto dell'imposta del 20%" sui beni che transitano per lo stretto di Hormuz. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale spiegando perchè ha deciso di rinunciare al rimborso. "Investiranno un incredibile somma di denaro negli Usa", ha aggiunto il tycoon.
Trump, 'Stati del Golfo mi hanno chiesto di rinunciare al rimborso del 20%'
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