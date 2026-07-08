NEW YORK, 08 LUG - "La Spagna è stata cattiva, l'Italia è stata buona e quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo". Lo ha detto Donald Trump sottolineando che "al di là dei piccoli screzi ci amiamo". Il presidente ha quindi ribadito l'unità all'interno della Nato: "Non ho mai visto una cosa del genere".
Trump, 'Spagna cattiva, Italia buona. Al di là di piccoli screzi Nato unita'
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