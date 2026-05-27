NEW YORK, 27 MAG - Donald Trump sostiene il premier dell'Armenia Nikol Pashinyan per la rielezione. "E' un amico e un grande leader. Nikol condivide appieno la mia visione di pace e prosperità", ha detto il presidente sul suo social Truth, sottolineando che Pashinyan ha il suo "appoggio completo e totale per la rielezione, prevista per il 7 giugno 2026". "A breve, gli Stati Uniti e l'Armenia daranno congiuntamente il via ai lavori per la 'Trump Route for International Peace and Prosperity', un'opera che trasformerà il Caucaso meridionale e consentirà alle straordinarie aziende energetiche americane di estendere il proprio accesso dall'Asia centrale fino agli Stati Uniti", ha messo in evidenza Trump.
Trump sostiene la rielezione del premier dell'Armenia Pashinyan
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...