Trump sostiene la rielezione del premier dell'Armenia Pashinyan

NEW YORK, 27 MAG - Donald Trump sostiene il premier dell'Armenia Nikol Pashinyan per la rielezione. "E' un amico e un grande leader. Nikol condivide appieno la mia visione di pace e prosperità", ha detto il presidente sul suo social Truth, sottolineando che Pashinyan ha il suo "appoggio completo e totale per la rielezione, prevista per il 7 giugno 2026". "A breve, gli Stati Uniti e l'Armenia daranno congiuntamente il via ai lavori per la 'Trump Route for International Peace and Prosperity', un'opera che trasformerà il Caucaso meridionale e consentirà alle straordinarie aziende energetiche americane di estendere il proprio accesso dall'Asia centrale fino agli Stati Uniti", ha messo in evidenza Trump.