WASHINGTON, 26 AGO - L'amministrazione di Trump ha sospeso a livello globale le richieste di visto per immigrati per consentire una "formazione approfondita" dei funzionari consolari, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero "necessitare di assistenza negli Stati Uniti". Lo riportano diversi media americani dopo che il Financial Times ha dato la notizia. I richiedenti il visto per immigrati che avevano colloqui programmati presso ambasciate e consolati Usa nel mondo hanno ricevuto nei giorni scorsi un'email che comunicava loro il rinvio del loro appuntamento.
'Trump sospende le richieste di visto per immigrati in tutto il mondo'
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