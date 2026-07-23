NEW YORK, 23 LUG - "Sto valutando un attacco massiccio. Più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti". Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva.
'Trump, sono vicino a una decisione su un attacco massiccio all'Iran'
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