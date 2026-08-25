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Trump sfida il Canada, 'il Lago Ontario si chiamerà Lago America'

NEW YORK, 25 AGO - Donald Trump minaccia di cambiare il nome del Lago Ontario in Lago America nell'ambito dello scontro commerciale con il Canada. "Gli Stati Uniti stanno seriamente considerando di cambiare il nome del Lago Ontario in Lago America, dato che non prevediamo di fare più molti affari con l'Ontario", ha detto sul suo social Truth.

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