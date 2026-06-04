Trump, 'se dovessimo trovare l'accordo, incontrerei la Guida Suprema dell'Iran'

WASHINGTON, 04 GIU - Donald Trump si sentirebbe "onorato" di incontrare la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Usa e Iran, che si protrae ormai da quattro mesi. "Se dovessimo raggiungere un accordo, è possibile che io lo incontri", ha detto. "Per me andrebbe bene", ha detto il tycoon rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Mojtaba Khamenei è stato nominato Guida Suprema dell'Iran dopo che suo padre, l'ayatollah Ali Khamenei, è rimasto ucciso nel primo giorno di combattimenti. Trump ha affermato che, nonostante gli attacchi congiunti Usa-Israele abbiano causato la morte del padre e di altri membri della sua famiglia, si aspetta che quest'ultimo si dimostri un "professionista", quanto all'ipotesi di incontro. "In certi ambienti, a dire il vero, gode di un'ottima reputazione", ha osservato Trump.