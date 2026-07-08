NEW YORK, 08 LUG - Sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa, Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. "Molto dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran", ha messo in evidenza, precisando che ora l'Europa vuole aiutare sull'Iran ma "non ne abbiamo bisogno".
Trump, 'ritiro truppe Usa dall'Europa dipende da Groenlandia e Iran'
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