NEW YORK, 21 LUG - Il presidente libanese Joseph Aoun è arrivato alla Casa Bianca, dove è stato ricevuto da Donald Trump. "E' molto rispettato", ha detto Trump. "Oggi faremo dei progressi, non ho dubbi" ha detto Trump. "Risolveremo molti problemi, ne abbiamo già risolti alcuni", ha aggiunto: "È un Paese che è stato trattato molto male, faremo in modo che venga trattato adeguatamente e con il rispetto che merita".
Trump riceve il presidente del Libano, 'Aoun molto rispettato'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...