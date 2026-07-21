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Trump riceve il presidente del Libano, 'Aoun molto rispettato'

NEW YORK, 21 LUG - Il presidente libanese Joseph Aoun è arrivato alla Casa Bianca, dove è stato ricevuto da Donald Trump. "E' molto rispettato", ha detto Trump. "Oggi faremo dei progressi, non ho dubbi" ha detto Trump. "Risolveremo molti problemi, ne abbiamo già risolti alcuni", ha aggiunto: "È un Paese che è stato trattato molto male, faremo in modo che venga trattato adeguatamente e con il rispetto che merita".

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