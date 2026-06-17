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Trump, rialzo tassi? Difficile da credere. Warsh valido, mi affido a lui

NEW YORK, 17 GIU - "Va bene che abbiano mantenuto i tassi, vabbè". Lo ha detto Donald Trump atterrato all'aeroporto di Orly. A chi gli chiedeva della possibilità che la banca centrale alzasse i tassi, il presidente ha detto: "potrebbe succedere. È difficile da credere; è una situazione che frena il Paese ed è davvero insolita, ma ora c'è una persona molto valida al comando, quindi mi affido alle sue decisioni.

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