MANILA, 17 NOV - Il presidente americano Donald Trump ha assicurato che il suo Paese raggiungerà la Cina "entro dieci mesi" per quanto riguarda lo sfruttamento delle terre rare. "Raggiungeremo la Cina entro dieci mesi", ha dichiarato il leader al suo arrivo a Manila per il vertice Asean. "Stiamo producendo terre rare a un livello mai raggiunto prima", ha affermato il presidente.
Trump, raggiungeremo la Cina in 10 mesi sulle terre rare
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMANILA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...