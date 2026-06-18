TEL AVIV, 18 GIU - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato oggi alla tv israeliana, Channel 11, che ''molto probabilmente sosterrà il primo ministro Benjamin Netanyahu alle prossime elezioni'', aggiungendo che la valutazione dipende da quali saranno i candidati. ''Ho un buon rapporto con Bibi, ma deve essere più razionale. Sono disposto a incontrarlo'', ha detto il presidente al corrispondente dagli Usa di Channel 11.
Trump, 'probabilmente sosterrò Netanyahu alle elezioni, dipende dai candidati'
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