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Trump, 'presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo'

EVIAN, 16 GIU - "Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al G7 a Evian. "Presto saremo in grado di farlo perché il petrolio ora scorre. Avevamo revocato le sanzioni perché non vogliamo ostacolare il flusso di petrolio" ma ora "siamo nella posizione" di reintrodurle "a un certo punto", ha affermato secondo quanto riportato dal Guardian.

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