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Trump, 'presto la firma dell'accordo con l'Iran, forse domani o venerdì'

ROMA, 17 GIU - L'accordo con l'Iran sarà firmato "presto", "forse domani o venerdì". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in conferenza stampa al termine del G7 di Evian in Francia. Ieri il governo svizzero aveva annunciato che la firma, in presenza, sarebbe stata siglata venerdì a Lucerna.

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