Trump, preferibile che l'uranio sia distrutto in collaborazione l'Iran in loco

NEW YORK, 25 MAG - "L'uranio arricchito (polvere nucleare!) sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere portato qui e distrutto oppure, preferibilmente, in collaborazione e coordinamento con l'Iran, distrutto in loco o in un'altra località accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica o un organismo equivalente a fare da testimone di tale processo ed evento". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.