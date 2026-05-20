Trump, 'parlerò con presidente Taiwan prima di decidere su vendita di armi'

WASHINGTON, 20 MAG - Donald Trump parlerà con il presidente di Taiwan, William Lai, prima di prendere la decisione sulla maxi vendita di armi americane all'isola del valore di 14 miliardi di dollari. "Gli parlerò. Parlo con tutti. Abbiamo quella situazione molto ben sotto controllo. Abbiamo avuto un ottimo incontro con il presidente Xi, lavoreremo su questo, sul problema di Taiwan", ha affermato il tycoon, parlando con i media. La semplice telefonata sarà motivo di forti tensioni con la Cina che, rivendicando la sovranità su Taipei, si oppone a qualsiasi contatto ufficiale, a maggior ragione con gli Usa, tenuti per legge a fornire i mezzi per la difesa.