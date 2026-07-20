WASHINGTON, 20 LUG - Donald Trump ha "avuto un'ottima conversazione" con il nuovo premier britannico, Andy Burnham. "Abbiamo discusso di molti argomenti, tra cui gli eccellenti rapporti che abbiamo intrattenuto con il Regno Unito. Ci incontreremo in un futuro non troppo lontano per discutere di temi di interesse reciproco", ha aggiunto il tycoon su Truth.
Trump, 'ottima conversazione con il nuovo premier britannico Burnham'
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