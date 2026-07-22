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Trump, ogni volta che l'Iran spara a Hormuz colpiremo un ponte o centrale elettrica

NEW YORK, 22 LUG - Donald Trump torna a minacciare l'Iran. "Da questo momento in poi, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello Stretto di Hormuz , che si tratti di missili, razzi, droni o qualsiasi altro dispositivo o arma, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati vicino o all'interno della capitale, Teheran", ha scritto sul suo social Truth.

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