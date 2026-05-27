Trump, non sicuro di fare l'intesa se non c'è firma Accordi di Abramo

NEW YORK, 27 MAG - L'accordo con l'Iran deve essere "perfetto. Non faccio cattivi accordi". Lo ha detto Donald Trump sottolineando che se i Paesi arabi non aderiscono agli Accordi di Abramo "non sono sicuro che dovremmo fare l'intesa" con Teheran. "Penso che ce lo devono, a essere onesto", ha aggiunto il presidente Usa che comunque non si è spinto a dire che l'intesa con l'Iran è subordinata agli Accordi di Abramo. "Non dirò cosa sia subordinato o meno all'accordo", ha aggiunto ribadendo che l'amminsitarzione lo sta chiedendo con forza.