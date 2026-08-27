NEW YORK, 27 AGO - Donald Trump ha detto di non essere preoccupato che la Russia possa attaccare i paesi della Nato. "Non sono preoccupato.. affatto. Non c'è alcun problema", ha spiegato in un'intervista ad Axios rispondendo a chi gli chiedeva di una possibile provocazione russa contro i paesi della Nato. Secondo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, il capo della Cia John Ratcliffe è volato a Mosca per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della Nato.
Trump, non preoccupato che Russia possa attaccare la Nato, non c'è alcun problema
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