Trump, 'non mi occuperò più del Kennedy Center, lo farà il Congresso'

WASHINGTON, 29 MAG - Donald Trump non si occuperà più del Kennedy Center, dopo l'ordine di un giudice federale che ha disposto la rimozione del suo nome, definendola 'illegittima', e ricordato che la legge del Congresso per istituire il John F. Kennedy Center for the Performing Arts rendeva "cristallina" la dedica al presidente Kennedy. "Ho incaricato il Dipartimento del Commercio di prendere tutti i necessari accordi con il Congresso per consentire un trasferimento pieno e completo di questa istituzione, affidando a quest'ultimo la responsabilità della sua gestione operativa, della sua manutenzione e della sua amministrazione", scrive Trump su Truth.