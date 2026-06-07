WASHINGTON, 07 GIU - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu non avrà "altra scelta" se non quella di accettare un accordo con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump al Financial Times dopo una telefonata con il premier israeliano. "Decido io. Decido tutto io. Non è Netanyahu a decidere", ha aggiunto il presidente americano che ha parlato dopo il lancio di missili iraniani contro Israele, la più grave violazione del cessate il fuoco finora.
Trump, 'Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con Iran'
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