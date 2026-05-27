Trump, 'nessuno controllerà Hormuz, sarà aperto a tutti'

NEW YORK, 27 MAG - "Nessuno controllerà lo Stretto di Hormuz, sono acque internazionali. Lo Stretto sarà aperto a tutti". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe accettato uno Stretto controllato da Iran e Oman. "L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria", ha aggiunto il presidente.