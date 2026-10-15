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Trump nel comizio in Arizona, 'i dem vogliono evirare i vostri figli'

ROMA, 15 OTT - Ennesima boutade elettorale di Donald Trump ieri sera nel comizio a Butler, in Arizona. "I dem non possono fare quello che vogliono. Vogliono evirare i vostri bambini. E' incredibile quello che fanno. Vostro figlio esce come Jimmy e torna a casa tre giorni dopo come Janet", ha affermato dal palco il presidente Usa. "Molti pensano che non sia possibile, ma succede", ha rincarato.

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