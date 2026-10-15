ROMA, 15 OTT - Ennesima boutade elettorale di Donald Trump ieri sera nel comizio a Butler, in Arizona. "I dem non possono fare quello che vogliono. Vogliono evirare i vostri bambini. E' incredibile quello che fanno. Vostro figlio esce come Jimmy e torna a casa tre giorni dopo come Janet", ha affermato dal palco il presidente Usa. "Molti pensano che non sia possibile, ma succede", ha rincarato.
Trump nel comizio in Arizona, 'i dem vogliono evirare i vostri figli'
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