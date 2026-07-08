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Trump, molto arrabbiato con la Nato, siamo stati trattati ingiustamente

ROMA, 08 LUG - "All' incontro parlerò delle questioni che ci stanno a cuore, la Groenlandia è un grande problema. Noi abbiamo speso più di mille miliardi in 10 anni per difendere i paesi Nato dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con Nato, abbiamo pagato troppo, perché siamo noi a proteggerli ma non ci sono per noi". Così Donald Trump nell'incontro con il segretario Nato Mark Rutte ad Ankara.

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