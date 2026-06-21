NEW YORK, 21 GIU - "L'Iran deve immediatamente fermare i suoi proxy ben pagati in Libano dal creare problemi. In caso contrario, colpiremo di nuovo l'Iran molto duramente, proprio come abbiamo fatto la scorsa settimana, ma con ancora maggiore forza". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.
Trump minaccia, 'Iran fermi i suoi proxy in Libano o colpiremo ancora'
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