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Trump, 'mappa New York senza Little Italy una vergogna', minaccia taglio fondi

NEW YORK, 09 OTT - La mappa di New York diffusa dalle autorità locali non ha "Little Italy. E' una vergogna": se non cambia "toglieremo alla città alcuni fondi. Chi odia il nostro paese vuole cancellare la comunità italiana. Non vogliono una comunità italo-americana". Lo ha detto Donald Trump nel corso delle celebrazioni del Columbus Day alla Casa Bianca.

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