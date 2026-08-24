NEW YORK, 24 AGO - "L'Iran sta completamente collassando". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al Tesoro Scott Bessent per illustrare il "D-Day" economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro Paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
Trump, l'Iran sta completamente collassando
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