WASHINGTON, 18 LUG - Donald Trump ha detto che non gli importa che l'Iran abbia annullato il memorandum d'intesa siglato ad Islamabad. Commentando le dichiarazioni di Teheran in un'intervista telefonica con NewsNation, il presidente americano ha detto: "Non me ne può fregare di meno".
Trump, 'l'Iran ha annullato l'intesa? Non me ne importa nulla'
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