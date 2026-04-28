WASHINGTON, 28 APR - "L'Iran ci ha appena informato di trovarsi in uno 'Stato di collasso'. Ci chiedono di "aprire lo Stretto di Hormuz" il prima possibile, mentre cercano di risolvere la loro situazione di leadership (cosa che, credo, riusciranno a fare!)". E' quanto scrive il presidente americano Donald Trump su Truth.
Trump, 'l'Iran ci ha detto che è al collasso, ci chiede di riaprire Hormuz'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...