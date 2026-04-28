Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'l'Iran ci ha detto che è al collasso, ci chiede di riaprire Hormuz'

WASHINGTON, 28 APR - "L'Iran ci ha appena informato di trovarsi in uno 'Stato di collasso'. Ci chiedono di "aprire lo Stretto di Hormuz" il prima possibile, mentre cercano di risolvere la loro situazione di leadership (cosa che, credo, riusciranno a fare!)". E' quanto scrive il presidente americano Donald Trump su Truth.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...