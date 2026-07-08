ANKARA, 08 LUG - "La stampa avrebbe dovuto vedere quello che stavamo facendo in quella stanza, perché si tratta di persone molto intelligenti, che hanno tanto bene nel cuore, non il male, ma il bene. E stanno facendo un ottimo lavoro per il loro Paese". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa al termine del vertice Nato.
Trump, 'leader Nato hanno il bene nel loro cuore, persone intelligenti'
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