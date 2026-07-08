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Trump, 'leader Nato hanno il bene nel loro cuore, persone intelligenti'

ANKARA, 08 LUG - "La stampa avrebbe dovuto vedere quello che stavamo facendo in quella stanza, perché si tratta di persone molto intelligenti, che hanno tanto bene nel cuore, non il male, ma il bene. E stanno facendo un ottimo lavoro per il loro Paese". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa al termine del vertice Nato.

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