WASHINGTON, 18 LUG - Donald Trump ha commentato la morte dei due militari in un attacco dell'Iran in Giordania dicendo che si tratta di "una cosa molto triste". In un'intervista telefonica all'emittente NewsNation, il presidente americano ha detto che "è doloroso assistere a tutto ciò. È un sacrificio compiuto al servizio del nostro Paese". Il tycoon ha anche ribadito che l'Iran "non avrà mai l'arma nucleare".
Trump, 'la morte dei due soldati americani in Giordania è molto triste'
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