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Trump, la fucilazione del killer di Fort Hood non sarà in streaming

NEW YORK, 15 OTT - La fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. "Morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona, se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione", ha scritto Trump.

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