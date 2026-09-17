WASHINGTON, 16 SET - Il Kennedy Center "è un disastro. Per molti anni ha perso decine di milioni di dollari, se non centinaia di milioni. Se dovessi intervenire per sistemarlo, e ne sarei perfettamente in grado, per poi doverlo sovvenzionare negli anni a venire, dato è in perdita: perdeva centinaia di milioni, a volte persino centinaia di miliardi, già prima che io me ne occupassi". E' quanto ha detto Donald Trump parlando in North Carolina sulla prestigiosa istituzione culturale della capitale al centro di uno aspro scontro istituzionale. "Quindi, credo che l'amministrazione Trump meriti un riconoscimento per essersi fatta carico della questione e per aver deciso di sostenerla a lungo termine, provvedendo direttamente o raccogliendo i fondi necessari: perché, francamente, se non lo facessimo, la struttura chiuderebbe. Finirebbe per essere demolita. Versa in condizioni pessime, davvero pericolose. Si vedono pezzi d'acciaio cadere, intonaco che si stacca dai soffitti; ci sono molti pericoli. È stato trascurato per 25 anni", ha rincarato il tycoon sul centro è stato cordonato da transenne di acciaio. "Vorrei poterlo salvare, ma serviranno ingenti sovvenzioni in futuro. E credo che l'amministrazione Trump meriti di essere riconosciuta per la volontà di intraprendere questo percorso", ha concluso. Il presidente Usa ha chiesto sia risolto positivamente il contenzioso che l'aggiunta del suo nome alla centro, già bocciata una volta dai giudici, per poter procedere alla ristrutturazione.
Trump, 'Kennedy Center un disastro, mia amministrazione merita un riconoscimento'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...