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Trump, Iran tratta allo stremo, non siamo ancora soddisfatti

NEW YORK, 27 MAG - "L'Iran vuole fare un accordo: sta negoziando allo stremo. Noi non siamo ancora soddisfatti. O lo saremo o dovremo finire il lavoro". Lo ha detto Donald Trump durante la riunione di governo, ribadendo che l'Iran non può avere l'arma nucleare e sottolineando di aver ricevuto nell'operazione "grande sostegno da altri Paesi".

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