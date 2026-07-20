NEW YORK, 20 LUG - "Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte! Ho trasmesso questa direttiva al segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Presidente dei Capi di Stato Maggiore Congiunti, Daniel Caine, e a tutti i leader dell'esercito". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, indicando che Teheran la pagherà cara.
Trump, 'Iran pagherà a caro prezzo le uccisioni dei soldati Usa, ho dato ordini'
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