WASHINGTON, 14 LUG - "Io e il premier iracheno abbiamo una chimica incredibile". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale dopo il bilaterale con Ali al-Zaidi. "Abbiamo un grande campione, sarà in Iraq per un lungo periodo, un grande combattente e un grande fan dell'America", ha aggiunto il tycoon. "E' giovane e bello, questo non mi piace", ha poi scherzato il presidente americano.
Trump, 'io e il premier iracheno abbiamo una chimica incredibile'
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