NEW YORK, 11 GIU - "In un futuro non troppo lontano, prenderemo il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere" iraniane, "assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.
Trump, 'in futuro prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere Iran'
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