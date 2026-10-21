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Trump, 'il presidente di solito perde alle midterm ma sfateremo la tradizione'

NEW YORK, 20 OTT - "Per qualche strana ragione ogni presidente, buono o cattivo, perde" alle elezioni di metà mandato, "ma cercheremo di cambiare" questa tradizione. Lo ha detto Donald Trump in North Carolina, sottolineando che alle midterm mancano due settimane e "ho in programma 18 comizi".

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