NEW YORK, 20 OTT - "Per qualche strana ragione ogni presidente, buono o cattivo, perde" alle elezioni di metà mandato, "ma cercheremo di cambiare" questa tradizione. Lo ha detto Donald Trump in North Carolina, sottolineando che alle midterm mancano due settimane e "ho in programma 18 comizi".
Trump, 'il presidente di solito perde alle midterm ma sfateremo la tradizione'
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