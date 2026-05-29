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Trump, il nostro blocco sarà revocato, navi ferme si preparino a tornare a casa

NEW YORK, 29 MAG - Le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz a "causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale — che ora verrà revocato — possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie: il vostro Presidente preferito!". Lo afferma Donald Trump sul suo social Trump.

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