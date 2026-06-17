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Trump, 'ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e con Putin'

ROMA, 17 GIU - "Ho avuto ottimi colloqui con il presidente Zelensky e con il presidente Putin". Lo ha detto Donald Trump a margine del bilaterale con il premier indiano Narendra Modi al G7 di Evian. "Vorremmo vedere la fine" di questa guerra, ha aggiunto. "Ho risolto 8 guerre, onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile".

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