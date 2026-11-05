WASHINGTON, 05 NOV - Quando Donald Trump ha firmato l'ordine per designare lo Studio Ovale un dettaglio nuovo è balzato agli occhi dei cronisti nell'ufficio del presidente: il cappello da baseball rosso con la scritto 'Veto' la cui foto era stata pubblicata dal tycoon su Truth la notte delle midterm. Il cappello di dimensioni più grandi del normale è ora appoggiato in bella vista sul Resolute Desk.
Trump ha aggiunto il cappellino 'Veto' all'arredamento dello Studio Ovale
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...