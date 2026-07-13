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Trump, 'gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran stasera e domani'

ROMA, 13 LUG - Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran lunedì sera e martedì. Lo ha detto Donald Trump al conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt. Interrogato sul memorandum d'intesa, Trump ha affermato che si trattava di una prova per l'Iran, che quest'ultimo non ha rispettato.

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