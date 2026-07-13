ROMA, 13 LUG - Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran lunedì sera e martedì. Lo ha detto Donald Trump al conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt. Interrogato sul memorandum d'intesa, Trump ha affermato che si trattava di una prova per l'Iran, che quest'ultimo non ha rispettato.
Trump, 'gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran stasera e domani'
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