Trump, 'gli aspetti finali e i dettagli dell'accordo con l'Iran annunciati a breve'

NEW YORK, 23 MAG - "Gli aspetti finali" dell'accordo con l'Iran e i "dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve". Lo ha affermato Donald Trump, aggiungendo di avere "parlato con il premier israeliano Benyamin Netanyahu ed è andata bene". Il tycoon ha poi assicurato che "lo Stretto di Hormuz verrà aperto".