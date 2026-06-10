WASHINGTON, 10 GIU - Donald Trump ha firmato nello Studio Ovale il Secure America Act, la legge che porterà nelle casse delle autorità per l'immigrazione circa 70 miliardi di dollari. Lo speaker della Camera Mike Johnson è a fianco del presidente assieme ad altri membri del Congresso. "Daremo agli eroi dell'Ice e della Border Patrol il sostegno e le risorse necessari per difendere i nostri confini, proteggere la patria e mantenere l'America al sicuro", ha dichiarato il tycoon.
Trump firma il Secure America Act, 'gli agenti dell'Ice sono i nostri eroi'
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