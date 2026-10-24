WASHINGTON, 24 OTT - "Vorremmo tornare a una situazione in cui Russia e Ucraina raggiungano un accordo, così da poter fare affari con entrambe". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti in Florida prima di partire per la Georgia. "Di certo faremo affari sia con l'Ucraina che con la Russia una volta terminata questa guerra", ha aggiunto il presidente americano.
Trump, 'faremo affari con Russia e Ucraina una volta finita la guerra'
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