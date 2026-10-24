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Trump, 'faremo affari con Russia e Ucraina una volta finita la guerra'

WASHINGTON, 24 OTT - "Vorremmo tornare a una situazione in cui Russia e Ucraina raggiungano un accordo, così da poter fare affari con entrambe". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti in Florida prima di partire per la Georgia. "Di certo faremo affari sia con l'Ucraina che con la Russia una volta terminata questa guerra", ha aggiunto il presidente americano.

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