WASHINGTON, 28 OTT - "Dobbiamo portare a termine il lavoro, che sia attraverso un accordo o in altro modo, vedremo se i negoziati potranno avere successo". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Axios, sottolineando che sono in corso negoziati con l'Iran tramite i mediatori.
'Trump, dobbiamo finire il lavoro in Iran, con accordo o in altro modo'
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